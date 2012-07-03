Украина не смогла договориться в срок об «открытом небе» с ЕС

Украина не смогла подписать соглашение с Евросоюзом о совместном авиационном пространстве в заявленные сроки. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

Завершить ко 2 июля переговоры о заключении соглашения с Евросоюзом о совместном авиационном пространстве, или так называемом "Открытом небе", президент Украины Виктор Янукович поручил правительству еще 29 февраля. Совместное авиационное пространство (САП) позволит авиакомпаниям Украины и ЕС получить беспрепятственный доступ на маршруты между странами и внутри Украины. Сейчас эти отношения регулируются межправительственными соглашениями.

Однако украинские министерства и ведомства не уложились в заявленные сроки. В пресс-службе Госавиаслужбы (ГАА), ответственной в том числе за переговоры с ЕС и Еврокомиссией, поведали, что сроки скорее всего будут перенесены. "Учитывая договоренности с европейской стороной, Мининфраструктуры просит президента продлить срок до 1 января 2013 года",— сообщили в министерстве. В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) на запрос пока не ответили.

Реальным препятствием для подписания договора о САП является не визовый режим с Европой, а технические вопросы несоответствия систем сертификации самолетов в ЕС и Украине, отмечают в ГАА. Ключевым вопросом, на котором настаивает Украина, является допуск на рынок авиаперевозок и работ в рамках САП части парка сертифицированных в Украине воздушных судов украинской регистрации (разработки Украины и СССР).

Но в ЕК настаивают на том, чтобы, согласно Регламенту ЕС N216/2008, из украинского Госреестра гражданских воздушных судов были выведены все не сертифицированные Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) воздушные суда. Кроме того, Украина должна передать полномочия по сертификации авиатехники EASA. В ГАА возражают, что, согласно требованиям чикагской Конвенции о международной гражданской авиации, Украина как разработчик и производитель авиатехники остается ответственной за поддержание летной годности десятков тысяч несертифицированных EASA воздушных судов и их компонентов, а потому не может пойти на такие условия.

Чтобы решить эту проблему, стороны провели ряд неофициальных встреч в 2011-2012 годах. Последняя консультация состоялась 8 июня в Киеве.

Украине не стоит спешить с подписанием этого соглашения, считает эксперт Центра политического и экономического анализа Ирина Кава. "САП будет губительно для украинских перевозчиков. Государство не может справиться с внутренней монополией на авиаперевозки, а защитить авиакомпании от европейских не сможет тем более",— уверена эксперт.

Сейчас сертификат EASA есть только у Ан-26, отметил Дмитрий Кива. "Все остальные наши самолеты, в том числе "Руслан" и Ан-148, сейчас летают над Европой без этого сертификата. Претензий к ним нет",— отметил он. Господин Кива объясняет, что в "Антонове" не против сертифицировать и остальную технику, однако сейчас сертификация каждого типа самолетов обходится в $40 млн в год. "Это требование ЕС неприемлемо",— отмечает он.