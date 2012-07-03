Абитуриенты взяли в осаду приемные комиссии (фото)

Выпускников школ в этом году - 329 тысяч, значит следует ожидать жесткой конкуренции за бюджетные места, пишет ТСН.

На прием документов этого года в университетах, институтах и ​​академиях отводится почти месяц - до 31 июля.

По условиям вступления, абитуриенты могут подать документы в пять вузов на три направления в каждом. Итого - по 15 "попыток" на каждого поступающего.

Главной особенностью нынешнего года обещает стать жесткая конкуренция за бюджетные места. Следует добавить, что поднят проходной барьер - в этом году придется набирать не менее 140 баллов по профильным предметам и не менее 124-х - по другим.