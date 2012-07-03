Кто возглавит ТРК "Крым"

Как сообщили УНИАН в Независимом медиа-профсоюзе Украины, НМПУ приветствует отставку и.о. генерального директора государственной телерадиокомпании «Крым» Валерия Гуменюка, которого подчиненные обвинили во введении цензуры и неподобающих методов управления творческим коллективом.

В то же время профсоюз «предостерегает руководство Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины от повторения ошибки и требует проведения открытого для общественности конкурса на замещение вакантной должности гендиректора ГТРК «Крым», а также других вакантных должностей руководящего состава государственных телерадиокомпаний».

В профсоюзе отмечают: «К сожалению, сегодня на официальном сайте Госкомтелерадио Украины не содержится никакой информации о вакантных должностях на государственном телевидении».

По информации крымских СМИ, В.Гуменюк назначен директором Крымского республиканского предприятия «Чистый город» в Симферополе.

В ТРК «Крым» корреспонденту УНИАН подтвердили информацию об освобождении В.Гуменюка от должности и.о. гендиректора ГТРК «Крым».

В КРП «Чистый город» сообщили, что данный человек работает у них директором, однако когда именно В.Гуменюк был назначен на эту должность, уточнить отказались.

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Как сообщал УНИАН, Независимый медиа-профсоюз Украины выступил с требованием немедленной отставки и.о. генерального директора ГТРК «Крым» В.Гуменюка в связи с его полным несоответствием занимаемой должности. Медиа-профсоюз обвинял его в применении политической цензуры относительно программы на крымскотатарском языке «Хаберлер», а также внедрении полицейских методов управления творческим коллективом.