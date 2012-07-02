На мемориале жертвам геноцида нарисовали 4 свастики

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Днепропетровского областного совета Сергей Резник.

По его словам, на гранитный мемориал красной краской нанесены четыре больших изображения свастики.

Депутат отметил, что мемориал был открыт 22 мая этого года в память о расстреле во время Второй мировой войны около 4 тыс. местных жителей.

По информации Отдела связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области, по факту происшествия Новомосковский горотдел милиции возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).