Сайт Ex.ua снова не работает
19:07, 02 июля 2012Общество
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По состоянию на 19:00 понедельника прекратил работу сайт сервиса Ex.ua.
Об этом сообщает "Украинская правда". Руководство сайта на связь не выходит.
Как известно, милиция 31 января этого года прекратила деятельность ресурса Ex.ua за нарушение прав интеллектуальной собственности. В течение двух дней был заблокирован домен ресурса.
Ex.ua возобновил работу 3 февраля, однако часть контента была недоступна, поскольку серверы оставались у правоохранительных органов.
В пятницу, 15 июня, порталу вернули сервера с данными, изъятые в ходе следствия.
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