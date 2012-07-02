В Гостинном дворе ломают здание театра

В Гостинном дворе неизвестные ломают здание театра.

Эту информацию активистам «Гостинної республіки» , которые проводят бессрочную акцию в защиту Гостинного Двора, сообщила по телефону архитектор здания, Валентина Шевченко.

«Информация подтвердилась. Никто из лиц, занимающихся разрушением, не представились и не предоставили никаких документов, объясняющих их действия. Разрушают все - пол, стены. На место уже приехала милиция », - заявляют активисты.

Ранее они прогнозировали активизацию действий застройщика после окончания Евро-2012.