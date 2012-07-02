В Гостинном дворе ломают здание театра
14:35, 02 июля 2012Общество
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Активисты «Гостинної республіки» бьют тревогу.
В Гостинном Дворе продолжается противостояние
В Гостинном дворе неизвестные ломают здание театра.
Эту информацию активистам «Гостинної республіки» , которые проводят бессрочную акцию в защиту Гостинного Двора, сообщила по телефону архитектор здания, Валентина Шевченко.
«Информация подтвердилась. Никто из лиц, занимающихся разрушением, не представились и не предоставили никаких документов, объясняющих их действия. Разрушают все - пол, стены. На место уже приехала милиция », - заявляют активисты.
Ранее они прогнозировали активизацию действий застройщика после окончания Евро-2012.
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