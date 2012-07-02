Трое осужденных из колонии в Николаевской области умерли от морилки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, 30 июня в Ольшанской исправительной колонии Николаевской области (№ 53) несколько осужденных, которые были выведены в производственную зону учреждения для изготовления мебели, выпили техническую жидкость для обработки древесины (морилку - Ред.)

В этот же день в связи с ухудшением состояния здоровья трое осужденных обратились за помощью в медико-санитарную часть учреждения. После установления медработниками учреждения предварительного диагноза «острое пищевое отравление» указанные осужденные были срочно направлены в Николаевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

На следующий день во время проведения внутренней проверки причин и обстоятельств данного происшествия в НГКБСМП было направлено еще 8 осужденных для медицинского обследования на предмет возможного отравления.

Из числа направленных на обследование и лечение трое осужденных уже вернулись в учреждение, пятеро еще находятся в больнице, и трое мужчин 1 июля умерли.

О данном происшествии информированы органы прокуратуры.

В данное время в Ольшанской исправительной колонии проводится проверка причин и обстоятельств этого происшествия органами прокуратуры, а также сотрудниками как центрального аппарата, так и областного управление ГПтС Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МЧС Украины, 30 июня и 1 июля в пгт Ольшанское из исправительной колонии № 53 в больницу скорой медицинской помощи Николаева с острым желудочным отравлением были госпитализированы 8 человек. Из них трое умерли и пятеро находятся на лечении (двое - в тяжелом состоянии и трое - в состоянии средней степени тяжести).