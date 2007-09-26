Куда бы хотели эмигрировать украинцы (соцопрос)

Жить в Украине нравится лишь 47,1% гражданам, о чем свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования в рамках годичной программы исследований “Ментальные основы выбора”, проведенного Киевским Институтом проблем управления им. Горшенина.

На пресс-конференции в УНИАН директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО сообщил, что, по данным опроса, не нравится жить в Украине каждому четвертому респонденту (27,2%).

При этом, среди тех, кто соглашается выехать из Украины навсегда, наибольшее количество хотело бы эмигрировать в Европейский Союз. В ЕС согласились уехать 34,6% (из них более половины - представители Донецкого региона), не согласились - 49,1%. На втором месте - Россия, в которую стремятся переехать 28,1%. Здесь, по словам социологов, также лидирует восточно-южный регион Украины. Не хотят ехать в Россию 57,9%. Менее всего желающих - эмигрировать в США (18,5%), против переезда в эту страну – 62,9%.

По словам К.БОНДАРЕНКО, исследование свидетельствует, что большинству из заявивших о намерении прийти на выборы 30 сентября, не нравится жить в Украине, и наоборот, те, кому нравится жить в Украине, идти на выборы не хотят.

Исследование проводилось с 3 по 12 сентября в 129 населенных пунктах Украины. Были опрошены 2006 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,2%.