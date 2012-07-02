СМИ: Террористы намеревались взорвать Киев

Четверых человек, которых обвиняют в серии взрывов в Запорожье, Харькове и Днепропетровске, собираются судить через месяц-полтора. «Мы рассчитываем, что материалы уйдут в суд уже в конце августа, возможно, и раньше, — рассказали газете «Сегодня» на условиях анонимности источники в облпрокуратуре. — Это зависит от результатов почти 150 назначенных экспертиз. Одни уже проводятся, другие только начаты.

Примечательно, что ко Дню Конституции президент отметил ряд руководителей и сотрудников правоохранительных органов, особо отличившихся в спецоперации по раскрытию этих преступлений. То есть сомнений, что обезврежены именно те, кто устраивал взрывы, у властей нет.

Официально в прокуратуре и СБУ ход расследования не комментируют, отмечает издание. Говорят — чтобы не злить адвокатов. Однако журналисты «разведали» новые подробности в «деле подрывников». В частности что, кроме взрывов, осуществленных в Днепропетровске (и нынешней весной, и прошлогоднего), Харькове, Запорожье и угроз по поводу Донецка, боевики планировали атаковать Киев (какой объект должен был пострадать, следствие умалчивает).