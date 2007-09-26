Несостоявшегося убийцу Януковича отпустят к выборам?

В Харькове милиция допрашивает мужчину, который вчера в 18.45 был задержан с боеприпасами близ Харьковского аэропорта, откуда вечером должен был вылетать лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, у задержанного работниками УБОПа 37-летнего харьковчанина, ранее судимого, изъяты 8 патронов 9-миллиметрового калибра к пистолету Макарова.

Мужчина задержан на проспекте Гагарина, который ведет к аэропорту, в ходе операций «Трал» и «Розыск» в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Милиция выясняет место и цель приобретения патронов. Если стражи порядка не найдут оснований для дальнейшего содержания мужчины под стражей, то он через трое суток будет отпущен, сказала Л.ВОЛКОВА.

Она напомнила, что во вторник в ходе поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьковскую область правоохранители принимали дополнительные усиленные меры безопасности в связи с сообщениями о возможных провокациях.

Вместе с тем, некоторые Интернет-СМИ распространили информацию, что задержанный мужчина по имени «Игорь БУДАРНЫЙ» имел при себе взрывные устройства. По некоторым данным, он длительное время был личным охранником Евгения Кушнарева, и спецслужбы связывают его с тремя событиями – со взрывом или его имитацией в марте в 2006 г. вблизи харьковского офиса Партии регионов, когда там находился Е.Кушнарев, со взрывом в январе 2007 г. возле гостиницы «Националь», когда из него выходил секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, а также со взрывом в июне в 2007 г. вблизи здания Харьковского горсовета, когда из него ночью выходил Г.КЕРНЕС.

О завершении расследования этих инцидентов официально не сообщалось.