Моторная лодка врезалась в мост: есть погибшая и пропавший без вести

Сообщалось о том, что 28 июня приблизительно в 23:30 в подвесной пешеходный мост через реку Южный Буг вблизи села Райгород по неизвестным причинам въехала моторная лодка.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, после столкновения плавсредство, в котором находились четыре человека, опрокинулось.

Вследствие столкновения одна женщина погибла на месте.

Двое мужчин (водитель лодки и пассажир) сами добрались к берегу и в 07:20 были госпитализированы в Немировскую центральную районную больницу. Состояние потерпевших – средней тяжести и легкой.

Один пассажир исчез. Силами коммунальной спасательной станции на воде пгт Брацлав ведутся поисковые работы.

На месте произошедшего работают оперативные группы ТУ МЧС и РО УМВД Немировского района.

Ширина реки около 100 метров, высота моста в точке столкновения 0,6-0,7 м.