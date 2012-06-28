Геи Европы поддержат украинских друзей

Европейское отделение Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов проведет в Брюсселе демонстрацию возле представительства Украины при ЕС, протестуя против намерения Верховной Рады Украины принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Ассоциации.

Согласно сообщению, демонстрация состоится в понедельник, 2 июля.

Верховная Рада Украины планирует обсудить законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма на следующей пленарной неделе.

Представители Ассоциации считают, что такие законы, возможность одобрения которых обсуждается также в России, Молдове, Литве и Венгрии, нарушают права человека, и в частности, дискриминируют людей нетрадиционной сексуальной ориентации и лишают их права на свободу слова.