Какой будет погода в день выборов

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, только на Закарпатье и Карпатах ночью небольшой дождь.

Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16° тепла; днем 17-22°, на юге до 25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

28-29 сентября - переменная облачность. Без осадков, только в западных областях, а днем 29 сентября и в Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°; днем 18-23°, на юге до 25°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°.

30 сентября -1 октября - без существенных осадков, лишь 30 сентября в Винницкой, Житомирской, местами Киевской и Черкасской областях, а 1 октября в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой областях небольшой дождь. Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 17°, на востоке, а 2 октября и в западных областях 5-11° тепла; днем 17-23°, на юге до 25°, в западной части 14-20°.

В Киеве и области в четверг существенных осадков не ожидается. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°; по области ночью 8-13°, днем 17-22°.

28-29 сентября - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.

30 сентября - местами небольшой дождь, 1 октября - без существенных осадков. Температура ночью 8-14°, днем 17-23°.