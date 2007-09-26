Правительство ввело квоты на экспорт зерна с 1 ноября 2007 года по 31 марта 2008 года в размере 1,203 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня на заседании Кабинета Министров Украины министр экономики Анатолий КИНАХ.

Квота введена на экспорт кукурузы в размере 600 тыс. тонн, ячменя – 400 тыс. тонн, фуражной пшеницы 6-го класса – 200 тыс. тонн и ржи – 3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, правительство планировало ввести квоты на экспорт зерна с 1 октября 2007 года до апреля 2008 года.

Ранее МинАП планировало экспортный потенциал зерновых в этом году в объеме 4-5 млн. тонн.

По оценкам МинАП, валовой сбор зерна в этом году составит 28 млн. тонн против 34,3 млн. тонн в 2006 году.