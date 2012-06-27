Уважаемые друзья!

3 июля 2012 в Комитете Верховной Рады Украины по

вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики

состоится

Круглый стол по вопросам законодательного урегулирования коллекторской деятельности в Украине.

(По инициативе Ассоциации коллекторского бизнеса и Федерации потребителей финансовых услуг)

В Украине действует более 200 компаний по возврату долгов.

Каждый проблемный кредит становится объектом работы коллекторских компаний.

Кто такой коллектор по-украински: финансовый посредник или бандит?

Нужны ли коллекторские компании банкам?

Насколько возможен диалог потребителей и коллекторских компаний?

Принятие закона о регулировании коллекторской деятельности в Украине - это становление международной практики работы этих финансовых институтов и повышение доверия граждан к защите своих прав.

Целью круглого стола является обсуждение состояния законодательного регулирования коллекторской деятельности (отечественный и зарубежный опыт), роль профессиональных ассоциаций во внедрении отраслевых стандартов работы, а также установление конструктивного диалога между коллекторскими компаниями и общественными организациями Украины, усилия которых направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг.

В работе мероприятия примут участие народные депутаты, представители органов государственной власти, общественных правозащитных организаций, коллекторских компаний, банков и банковских ассоциаций, международные эксперты.

Во время проведения мероприятия состоится выход к прессе.

Начало круглого стола - 14.00.

Адрес: г. Киев, ул. Липская, 3.

Для аккредитации представителей прессы и дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с Оргкомитетом: +38 (044) 255-32-46, 353-07-82, (067) 166-65-66 (Алла) или присылайте запрос: office@finnet.info