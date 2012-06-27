Круглый стол по вопросам законодательного урегулирования коллекторской деятельности в Украине
Уважаемые друзья!
3 июля 2012 в Комитете Верховной Рады Украины по
вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики
состоится
Круглый стол по вопросам законодательного урегулирования коллекторской деятельности в Украине.
(По инициативе Ассоциации коллекторского бизнеса и Федерации потребителей финансовых услуг)
В Украине действует более 200 компаний по возврату долгов.
Каждый проблемный кредит становится объектом работы коллекторских компаний.
Кто такой коллектор по-украински: финансовый посредник или бандит?
Нужны ли коллекторские компании банкам?
Насколько возможен диалог потребителей и коллекторских компаний?
Принятие закона о регулировании коллекторской деятельности в Украине - это становление международной практики работы этих финансовых институтов и повышение доверия граждан к защите своих прав.
Целью круглого стола является обсуждение состояния законодательного регулирования коллекторской деятельности (отечественный и зарубежный опыт), роль профессиональных ассоциаций во внедрении отраслевых стандартов работы, а также установление конструктивного диалога между коллекторскими компаниями и общественными организациями Украины, усилия которых направлены на защиту прав потребителей финансовых услуг.
В работе мероприятия примут участие народные депутаты, представители органов государственной власти, общественных правозащитных организаций, коллекторских компаний, банков и банковских ассоциаций, международные эксперты.
Во время проведения мероприятия состоится выход к прессе.
Начало круглого стола - 14.00.
Адрес: г. Киев, ул. Липская, 3.
Для аккредитации представителей прессы и дополнительной информации о мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с Оргкомитетом: +38 (044) 255-32-46, 353-07-82, (067) 166-65-66 (Алла) или присылайте запрос: office@finnet.info