Завуча, который сдавал спортзал для занятий тантрическим сексом, уволили

Прокуратура Печерского района столицы составила и направила в суд протокол об административном коррупционном правонарушении в отношении заместителя директора одной из школ Киева, помещение в которой использовалось без заключения договора аренды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, заместитель директора по административно-хозяйственной работе дал разрешение на использование спортзала для проведения занятий, не связанных с учебным процессом, за что получил неправомерное вознаграждение в виде картины.

На данный момент он освобожден от занимаемой должности.

По решению суда максимальный штраф за такое правонарушение может составлять 8,5 тыс. грн.

Как сообщалось, прокуратурой Печерского района Киева была организована проверка фактов, приведенных 10 июня в сюжете одного из центральных телеканалов, о безосновательном и нецелевом использовании помещения учебного заведения в центре столицы.

В частности, в сюжете речь шла о том, что в одной из лучших школ Киева ночью проходят занятия по тантричному сексу. Регулярно, на протяжении учебного года, вечером в школьном спортзале собирались на эти занятия взрослые люди. «Безусловно, в тантричном сексе ничего плохого нет. Но для такой практики можно было бы найти более пригодные места», - отмечалось в сюжете.