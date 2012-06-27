Польский суд наказал украинку за попытку дать взятки пограничнику

Как сообщила УНИАН пресс-служба пограничной службы Польши (Straz Granicza, SG), 35-летняя украинка пыталась дать взятку пограничнику во время выезда в Украину через пункт пропуска Корчева-Краковец (Львовская область).

"Во время проверки документов работник SG обнаружил, что украинка находилась в Польше дольше, чем разрешала выданная ей виза. Тогда женщина за то, чтобы он "закрыл глаза" на это нарушение, а она избежала юридических последствий, попыталась дать ему 20 евро", - отмечено в сообщении.

Украинка признала свою вину и согласилась на добровольное назначение наказания судом, который также конфисковал ее 20 евро.

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Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких случаях попыток дать взятку ее работникам, в том числе гражданами Украины. В начале мая россиянин за то, чтобы польский пограничник "закрыл глаза" на перевозку несовершеннолетнего ребенка, предлагал ему 500 евро.

Справка УНИАН. Польские пограничники за превышение разрешенного срока пребывания в Польше вписывают нарушителей в базу лиц, которым запрещен въезд на один год. Попытки взяточничества караются в большинстве случаев условным приговором - от 6 месяцев до года с испытательным двухлетним сроком.