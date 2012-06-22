В России планируют издать все дневники Довженко
Федеральное архивное агентство России планирует до концы года издать все дневники украинского режиссера Александра Довженко.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель Федерального архивного агентства, доктор исторических наук Андрей Артизов.
«Этот проект будет реализован в этом году. А.Довженко писал дневники всю сознательную жизнь, он прожил много лет в Москве, и после смерти его жена передала их нам в архив, где они и хранились все это время. Мы приняли решения их издать», - сказал А.Артизов.
По его словам, над этим проектом российские и украинские архивисты работают совместно, и скорее всего его издаст Харьковское издательство.
Он отметил, что многие части, особенно военных годов уже давно опубликованы, а сейчас будет изданы все тексты.
При этом А.Артизов сообщил, что А.Довженко писал на русском, украинском и даже на суржике, поэтому некоторые части будут переведены на русский, некоторые на украинский язык.