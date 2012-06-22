Любовница мучителя Поповой заявляет, что ее бил обвиняемый и его жена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.Кристофи заявила сегодня во время заседания по делу об избиении Александры Поповой в Ленинском районном суде Николаева.

М. Кристофи, которая до этого дважды не являлась на заседание, сегодня рассказала, что А.Косинов бывает агрессивным, когда выпьет, и однажды даже поднимал на нее руку.

Кроме того, по словам М.Кристофи, ее трижды избивала жена А.Косинова Дарья Богушинская, а присутствовавший при этом А.Косинов не пытался ее остановить.

Сама Д.Богушинская заявила суду, что видит М.Кристофи в первый раз, что «ее слова – это ее мечты, и она оговаривает ее и ее мужа».

М.Кристофи также рассказала, что из бара они вышли вчетвером: она, А.Косинов и А.Попова с подругой Дианой Гордеевой. А.Косинов, держа сумку М.Кристофи, ушел вперед и сел на скамейку. Увидев в парке Д.Богушинскую с подругой, М.Кристофи побоялась подходить к А.Косинову и попросила А.Попову забрать сумку. Позже Д.Гордеева сказала ей о том, что не может найти Александру, но М.Кристофи взяла сумку и ушла, сказав, что ей некогда искать девушку.

Адвокат А.Косинова Светлана Гудзловенко подала ходатайство к суду с просьбой пригласить на следующее заседание эксперта, который подписал экспертизу снятия побоев А.Поповой.

В экспертизе, по ее словам, не обосновано, чем вызвано удушение А.Поповой. Также, по мнению адвоката, расходятся заключения экспертизы по поводу повреждений головы: написано – ушиб, а по данным компьютерной томографии – черепно-мозговая травма.

Суд ходатайство принял и решил, что на следующее заседание пригласят эксперта.

Защитник потерпевшей А.Поповой Владимир Тимошин отметил, что показания М.Кристофи не расходятся с теми, которые она давала во время следствия, и свидетельница еще раз подтвердила, что подсудимый социально опасен, когда находится под воздействием алкоголя. Следующее заседание назначено на 27 июня, на 13 часов.

Справка УНИАН. 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. В больницу ее доставили раздетую и с тяжелейшими телесными повреждениями: черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга, разрывом легкого, переломом костей носа и челюстей, переломом грудины и ребер. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.