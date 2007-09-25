Тимошенко: мумии Януковича и Пинчука продолжают грабить государство

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет об угрозе приватизации государственного аэропорта "Борисполь" со стороны олигархических кланов.

О таком заявлении Тимошенко во вторник сообщает пресс-служба БЮТ.

"Мне стало известно, что сегодня Виктор Пbнчук, вооруженный административными и силовыми "аргументами" Кабмина, склоняет руководство аэропорта к подписанию так называемого мирового соглашения, вследствие которого фактический контроль над главными воздушными воротами государства перейдет в собственность двух кланов – Пинчука и Януковича", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, вследствие "этой теневой операции, все хлопоты, все затраты по обслуживанию аэропорта лягут на Украину, а Пинчуку с Януковичем останется касса с прибылями от деятельности международного аэропорта".

"По сути, речь идет о создании преступного транспортного синдиката, куда привлечены Пинчук и Янукович. Освятить эту аферу должен министр транспорта Николай Рудьковский, которого, учитывая его горький опыт управления областью, я бы вообще и близко к Борисполю не подпускала", - сказала Тимошенко.

"Эти две криминальных семьи – Кучмы, представленного собственным зятем, и Януковичем, - мало того, что полностью поделили все на земле, под землей (шахты и месторождения), теперь они готовы перейти к дележу украинского неба", - сказала лидер БЮТ.

"Они хотят владеть не отдельными заводами или предприятиями, а всей страной, с людьми, ресурсами, недрами и воздушным пространством. Такие масштабы собственности и тотального контроля за страной были зафиксированы в последний раз в истории еще, во время Тутанхамона... и теперь в Украине – во время правления Януковича", - сказала Тимошенко.

"Но мумия египетского фараона сегодня спокойно лежит в каирском музее и никому не мешает. А мумии Януковича и Пинчука продолжают грабить Украинское государство", - добавила она.

Тимошенко также обратилась к президенту Виктору Ющенко с требованием защитить интересы Украинского государства - остановить постановление о приватизации "Днепроэнерго" и не разрешить потерять аэропорт "Борисполь".

Украинская правда