Мать Саши Поповой заявляет, что благотворитель теперь требует 24 тысяч евро

Немецкий благотворитель Рейко Опитц, пообещавший организовать жестоко избитой в Николаеве Александре Поповой курс реабилитации в Европе, забрал паспорта девушки (заграничный и украинский) и за их возврат требует 24 тыс. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи заявили мать А.Поповой Алла Гудзь и ее адвокат Владимир Тимошин.

По словам А.Гудзь, она отдала Р.Опитцу документы дочери, а также загранпаспорт своей сестры Ирины Цветухиной, которая должна была лететь вместе с Сашей в Германию, для оформления визы. «Вместо этого он (Р.Опитц) привез немецкого профессора доктора Хармса на консультацию к Саше. Теперь за это требует деньги и в возврате документов отказывает», - заявляет она.

Как добавил в свою очередь адвокат В.Тимошин, «мы неоднократно обращались к нему (Р.Опитцу) по поводу того, что на сегодняшний день мама приняла решение Сашу не вывозить, и наши доктора говорят, что нет необходимости. Но документы по разным причинам почему-то не возвращаются».

По словам А.Гудзь, вчера, 15 июня, она в очередной раз позвонила Р.Опитцу, и он сказал, что за документы ему должны 24 тыс. евро.

«Я, конечно, очень благодарна ему за то, что он переживал за нас, за все, что он для нас сделал, для больницы. Тем не менее, я не думала, что благотворительность будет стоить 24 тыс. евро», - добавила она.

При этом мать А.Поповой отмечает, что дочке нужно оформлять инвалидность, а без документов это невозможно. Кроме того, по ее словам, Фонд Рината Ахметова хочет подарить Саше квартиру, и для этого тоже нужен паспорт.

Как сказала А.Гудзь, с Р.Опитцем заранее никакой договоренности об оплате каких-либо его услуг не было, он с самого начал действовал исключительно как благотворитель. Теперь же, по ее словам, почему-то заходит речь о том, чтобы оплатить приезд и консультацию профессора берлинской клиники «Шарите» Лутца Хармса, которого Р.Опитц пригласил по своей инициативе, не оговаривая заранее оплату за это.

В.Тимошин сказал, что уже обратился в СБУ, а также в Посольство Германии в Украине для возвращения документов А.Поповой.

Также А.Гудзь намерена обращаться в правоохранительные органы, если Р.Опитц не вернет документы в ближайшие дни.

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Как сообщалось, 9 марта 19-летнюю А.Попову жестоко избил 22-летний житель Николаева. Более 60 дней Саша пролежала в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи. Немецкий благотворитель Р.Опитц предложил свое содействие в отправке А.Поповой в Германию для прохождения лечения.