На Николаевском заводе украли более тысячи мостов для БТР

12:16, 16 июня 2012
Общество
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Должностные лица ГП «Николаевский ремонтно-механический завод» в 2008-2010 годах похитили 1044 единиц ведущих мостов для БТР на сумму свыше 689 тыс. грн.

«Николаевский ремонтно-механический завод». Фото из сети Вконтакте

Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Николаевского гарнизона.

Недостача государственного имущества в крупных размерах была установлена во время ревизии, проведенной в мае нынешнего года Госфининспекцией в Николаевской области. Проверялось имущество Министерства обороны Украины, которое находится на ответственном хранении на ГП «НРМЗ».

На основании материалов ревизии по факту завладения госимуществом в особо крупных размерах военной прокуратурой Николаевского гарнизона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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