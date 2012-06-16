На Николаевском заводе украли более тысячи мостов для БТР
12:16, 16 июня 2012Общество
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Должностные лица ГП «Николаевский ремонтно-механический завод» в 2008-2010 годах похитили 1044 единиц ведущих мостов для БТР на сумму свыше 689 тыс. грн.
Работники завода похитили тысячу мостов за 4 года. Фото из сети Вконтакте
Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Николаевского гарнизона.
Недостача государственного имущества в крупных размерах была установлена во время ревизии, проведенной в мае нынешнего года Госфининспекцией в Николаевской области. Проверялось имущество Министерства обороны Украины, которое находится на ответственном хранении на ГП «НРМЗ».
На основании материалов ревизии по факту завладения госимуществом в особо крупных размерах военной прокуратурой Николаевского гарнизона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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