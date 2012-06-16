На Николаевском заводе украли более тысячи мостов для БТР

Об этом УНИАН сообщили в военной прокуратуре Николаевского гарнизона.

Недостача государственного имущества в крупных размерах была установлена во время ревизии, проведенной в мае нынешнего года Госфининспекцией в Николаевской области. Проверялось имущество Министерства обороны Украины, которое находится на ответственном хранении на ГП «НРМЗ».

На основании материалов ревизии по факту завладения госимуществом в особо крупных размерах военной прокуратурой Николаевского гарнизона возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.