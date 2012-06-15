Итальянская Eni будет добывать сланцевый газ в Украине

Как говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН, Eni получила право добычи газа путем приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу сланцевого газа во Львовском угольном бассейне.

«Захидгазинвест» подконтролен государственной компании «Надра Украины» и нефтегазовой компании «Кадоган Петролеум».

Eni не сообщает о сумме сделки, но говорит, что подписанное соглашение находится в рамках заключенного в прошлом году с госкомпанией «Надра Украины» меморандума, а также соглашения с «Кадоган Петролеум».

Как сообщал УНИАН, в мае Украина, ставящая целью снизить зависимость от дорогого российского газа, выбрала на конкурсе иностранных партнеров в добыче сланцевого газа. На Олесском месторождении на западе страны им станет Chevron, а на Юзовском, на востоке, - Shell.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого, разведочное бурение на Юзовской площади будет начато в 2013 году, а исследовательско-промышленная разработка - в 2015 году. Соответствующие работы на Олесской площади планируется начать в 2014 и 2016 году соответственно.

По оценке министра, ежегодная промышленная добыча газа на обеих площадях может достигать 10-15 млрд кубометров.

На участие в конкурсах подавали заявки 5 транснациональных компаний, включая Eni.

Украина ежегодно добывает около 20 миллиардов кубометров газа. Импорт из России этого вида топлива в текущем году может составить до 27 миллиардов кубометров.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).