"Молочная мафия" наносит ответный удар

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области.

Райсудом в отношении задержанных за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наложено взыскание в виде 3 и 15 суток админареста.

УМВД также обвиняет участников акции протеста в неправомерных действиях.

"Во время проведения акции, в которой приняли участие около 50 человек, активисты объединения совершали провокационные действия в отношении сотрудников милиции – дергали за форменную одежду, высказывались нецензурной бранью, грубили", - говорится в сообщении.

Также, по данным милиции, "после разговора с представителем райгосадминистрации недовольные участники мероприятия разлили молоко, в том числе и на работников милиции".

Двух активистов, которые своими действиями пытались спровоцировать конфликт и по требованию сотрудников милиции успокоиться совершили злостное неповиновение, милиция задержала и доставила в Любарский райотдел УМВД.

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Как сообщал УНИАН, 13 июня житомирская областная организация ВО "Свобода" вместе с крестьянами пикетировала Любарскую райадминистрацию, протестуя против искусственного занижения закупочных цен на молоко.

По данным участников акции, заготовители снизили в мае по сравнению с апрелем закупочные цены на молоко от крестьян в среднем на 5%. Сейчас в Житомирской области средняя цена на молоко от населения составляет около 1,65-1,73 грн за литр, тогда как на рынке - 7-8 грн.