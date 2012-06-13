Во Львове сегодня сядет 120 самолетов с болельщиками

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”.

Сейчас, как отмечается в сообщении, в аэропорту «Львов» уже приземлился первый аэробус, на котором прибыло 400 португальских болельщиков.

Как сообщал УНИАН, после реконструкции аэродром Международного аэропорта «Львов» получил II категорию Международной организации гражданской авиации (ІКАО) и может принимать самолеты в сложных метеорологических условиях и имеет все возможности для приема и вылета пассажирских самолетов класса «D», которые осуществляют полеты средней и большой дальности.