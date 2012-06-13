Во Львове сегодня сядет 120 самолетов с болельщиками
12:18, 13 июня 2012Общество
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За сегодняшние сутки Международный аэропорт «Львов» им. Данилы Галицкого планирует принять около 120 самолетов с болельщиками, среди них самолеты класса «D», которые осуществляют полеты средней и большой дальности.
| В аэропорту уже приземлился аэробус португальцев
Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”.
Сейчас, как отмечается в сообщении, в аэропорту «Львов» уже приземлился первый аэробус, на котором прибыло 400 португальских болельщиков.
Как сообщал УНИАН, после реконструкции аэродром Международного аэропорта «Львов» получил II категорию Международной организации гражданской авиации (ІКАО) и может принимать самолеты в сложных метеорологических условиях и имеет все возможности для приема и вылета пассажирских самолетов класса «D», которые осуществляют полеты средней и большой дальности.
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