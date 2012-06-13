Взрыва в киевском банке не было: кассир повелась на провокацию
11:58, 13 июня 2012Общество
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Столичная милиция опровергает информацию в СМИ о взрыве в одном из киевских банков.
|В банк подбросили муляж
Он объяснил, что отдельные банки для выявления возможных грабителей применяют практику провокаций, выставляя муляжи или пачек с деньгами, или кейсы, в которых якобы находятся деньги, заряжая эти муляжи краской.
По словам И.Михалко, так же было и в одном из киевских банков, когда женщину-кассира не предупредили о содержании чемодана. Открыв его, кассир была забрызгана такой краской.
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