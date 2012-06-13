Взрыв на судне в Севастополе: один рабочий погиб, еще один - в больнице
11:39, 13 июня 2012Общество
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Один человек погиб, еще один получил ожоги в результате взрыва на судне «Рыболов-1» (порт Инкерман), который произошел в Севастополе 12 июня.
|Взрыв произошел на судне в порту Инкерман
«По предварительным данным, во время работ при обслуживании кондиционера, охлаждающего помещения на судне, произошел взрыв компрессора», - говорится в пресс-релизе.
В результате инцидента два машиниста рефрижераторных установок получили 45% и 90% ожогов тела. Второй пострадавший скончался в больнице сегодня утром.
Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию несчастного случая на судне, которое принадлежит фирме «Атлантик Фиш».
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