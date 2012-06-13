Взрыв на судне в Севастополе: один рабочий погиб, еще один - в больнице

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности по Крыму и Севастополю.

«По предварительным данным, во время работ при обслуживании кондиционера, охлаждающего помещения на судне, произошел взрыв компрессора», - говорится в пресс-релизе.

В результате инцидента два машиниста рефрижераторных установок получили 45% и 90% ожогов тела. Второй пострадавший скончался в больнице сегодня утром.

Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию несчастного случая на судне, которое принадлежит фирме «Атлантик Фиш».