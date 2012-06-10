Жителям рухнувшего в Луцке дома обещают деньги и новое жилье

13:52, 10 июня 2012
Общество
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В Луцке каждой семье, чьи квартиры были разрушены во время обрушения дома, будет выделено по 10 тыс. грн.

Николай Романюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на месте происшествия журналистам городской голова Луцка Николай Романюк.

Также он пообещал, что пострадавшие в течение месяца получат новое жилье.

По словам мэра, сейчас в связи с этим чрезвычайным происшествием работает специально созданная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Лариса Соколовская.

«Этот дом не был аварийным. Поэтому все очень удивлены, что так произошло. Что произошло, почему произошло и как произошло, скажет комиссия. К 15 часам комиссия даст первую информацию», - сказал Н.Романюк.

Также, по его словам, обрушение произошло в той части дома, где в квартирах находятся гостиные, а не спальни, поэтому жертв, к счастью, меньше.

Мэр также сообщил, что комиссия решает, можно ли оставлять людей в соседних подъездах.

Пострадавшим предоставлены комнаты в гостиницах, они обеспечены питанием.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ровенской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкцийс первого по пятый этажи.

Один жилец погиб, еще одна женщина – пострадала. Судьба еще одного жильца неизвестна.

Разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.

 

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