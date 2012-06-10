Жителям рухнувшего в Луцке дома обещают деньги и новое жилье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на месте происшествия журналистам городской голова Луцка Николай Романюк.

Также он пообещал, что пострадавшие в течение месяца получат новое жилье.

По словам мэра, сейчас в связи с этим чрезвычайным происшествием работает специально созданная комиссия, которую возглавила заместитель председателя Лариса Соколовская.

«Этот дом не был аварийным. Поэтому все очень удивлены, что так произошло. Что произошло, почему произошло и как произошло, скажет комиссия. К 15 часам комиссия даст первую информацию», - сказал Н.Романюк.

Также, по его словам, обрушение произошло в той части дома, где в квартирах находятся гостиные, а не спальни, поэтому жертв, к счастью, меньше.

Мэр также сообщил, что комиссия решает, можно ли оставлять людей в соседних подъездах.

Пострадавшим предоставлены комнаты в гостиницах, они обеспечены питанием.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.25 между первым и вторым подъездами дома на улице Ровенской, 109, произошло внезапное разрушение несущих конструкцийс первого по пятый этажи.

Один жилец погиб, еще одна женщина – пострадала. Судьба еще одного жильца неизвестна.

Разрушено 8 квартир. В доме всего 6 подъездов.