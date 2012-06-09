На Закарпатье утром срывало крыши

11:58, 09 июня 2012
Общество
3645 0

Сегодня утром в с. Турья-Быстрая Перечинского района Закарпатской области вследствие грозового дождя и сильного ветра были повреждены крыши 23 частных жилых домов.

Гроза

Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме того, отдельные деревья упали на проезжую часть.

В результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены три населенных пункта.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Подразделениями МЧС, бригадами облэнерго области ведутся работы по ликвидации последствий ненастья. Ущерб уточняется.

Ситуация находится под контролем Территориального управления МЧС в Закарпатской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter