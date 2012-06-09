На Закарпатье утром срывало крыши
11:58, 09 июня 2012Общество
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Сегодня утром в с. Турья-Быстрая Перечинского района Закарпатской области вследствие грозового дождя и сильного ветра были повреждены крыши 23 частных жилых домов.
Обесточены три населенных пункт
Как сообщает пресс-служба МЧС, кроме того, отдельные деревья упали на проезжую часть.
В результате срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены три населенных пункта.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Подразделениями МЧС, бригадами облэнерго области ведутся работы по ликвидации последствий ненастья. Ущерб уточняется.
Ситуация находится под контролем Территориального управления МЧС в Закарпатской области.
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