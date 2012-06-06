Умер Рэй Брэдбери
17:52, 06 июня 2012Общество
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Известный американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери умер в Калифорнии в возрасте 91 года.
Рэю Брэдбери был 91 год
Его считали мэтром фантастики и основоположником многих традиций жанра, пишет Коммерсант.
В молодости Рэй Брэдбери продавал газеты, несколько лет жил за счет жены, пока в 1953 году в первых номерах журнала Playboy не опубликовали его роман "451 градус по Фаренгейту", сделавший писателя знаменитым. Его последний роман вышел в 2006 году, почти ежегодно выходили сборники новых рассказов.
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