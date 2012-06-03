Фильм украинского режиссера получил гран-при кинофестиваля им. Тарковского

Награду фестиваля - статуэтку и 900 тысяч рублей - получил на торжественной церемонии закрытия исполнитель главной роли актер Владимир Свирский.

Фильм Лозницы ранее участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля и получил приз международной федерации кинокритики FIPRESCI. "В тумане" - экранизация одноименной повести Василя Быкова. Действие фильма происходит в оккупированной немцами Белоруссии в 1942 году.

Приз фестиваля за лучшую режиссуру получил бразильский режиссер Эдуардо Нинуш за картину "Юго-Запад".

РИА Новости