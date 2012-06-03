Фильм украинского режиссера получил гран-при кинофестиваля им. Тарковского
19:22, 03 июня 2012Общество
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Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "В тумане" завоевал гран-при шестого международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало".
Кадр из кинофильма Сергея Лозницы ”В тумане”.
Награду фестиваля - статуэтку и 900 тысяч рублей - получил на торжественной церемонии закрытия исполнитель главной роли актер Владимир Свирский.
Фильм Лозницы ранее участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля и получил приз международной федерации кинокритики FIPRESCI. "В тумане" - экранизация одноименной повести Василя Быкова. Действие фильма происходит в оккупированной немцами Белоруссии в 1942 году.
Приз фестиваля за лучшую режиссуру получил бразильский режиссер Эдуардо Нинуш за картину "Юго-Запад".
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