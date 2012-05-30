На Луганщине хотят поставить памятник российскому императору Александру II

Как сообщила УНИАН начальник отдела культуры и туризма Ровеньковского городского совета Нина Толстых, 25 мая на сессии горсовета депутаты приняли решение принять в дар бюст Александра II от скульптора из города-побратима Ровеньки (Белгородская область Российской Федерации) Николая Шептухина.

«Скульптор предложил сделать и подарить нашему городу бюст Александра II, который еще в прошлом веке стоял в нашем городе, но был разрушен во время гражданской войны. Этот бюст был установлен в 1911 году на деньги слободских крестьян в честь благодарности императору за отмену крепостного права и в честь 50-летия этой даты. Российский скульптор Шептухин предложил сделать копию этого бюста и подарить украинскому городу Ровеньки», - сказала Н.Толстых.

Она также отметила, что на сессии было принято решение о принятии в дар бюста Александра II, однако не рассматривалось место его установления.

«Интеллигенция города предлагает установить бюст возле музея на том месте, где он стоял в 1911 году, но решение еще не принято. Я думаю, в ближайшее время оно рассматриваться не будет, потому что сам бюст мы еще не получили», - сказала Н.Толстых.

При этом она подчеркнула, что в перспективе установления такого памятника в Ровеньках нет никакой политики и спонтанности.

«Это не решение ни с того, ни с сего. Это просто восстановление того, что делали наши предки – слободские крестьяне. Они были небогатыми людьми, и если их желание было, что памятник Александру II должен быть в городе, значит, это не просто так», - сказала Н.Толстых.

По ее словам, два города Украины и России с одинаковыми названиями Ровеньки объединяет история и в настоящее время у них тесные отношения.

«Наш город можно считать потомком российского города Ровеньки, потому что во времена Екатерины II, когда были притеснения казаков, белгородские казаки покинули свой город Ровеньки и переселились на территорию Луганской области. Обжившись здесь, они назвали свое поселение тоже Ровеньки. Потом, когда гонения прекратились, некоторые казаки уехали обратно, но все равно в нашем городе остались их потоки», - сказала Н.Толстых.