Бомбы в Запорожской ОГА не нашли

Взрывоопасных предметов в здании и на прилегающей территории не обнаружено, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Сейчас осмотр помещения закончен. Опасных предметов не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Запорожская милиция ведет поиски злоумышленника», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.07 по телефону «101» позвонил неизвестный и сообщил, что здание Запорожской ОГА заминировано. На место прибыли руководство ГУМВД, следственно-оперативная группа, специалисты-кинологи и взрывотехники. Около 600 человек были эвакуированы.