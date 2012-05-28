Бомбы в Запорожской ОГА не нашли
16:59, 28 мая 2012Общество
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Не подтвердилось сообщение о заминировании здания Запорожской облгосадминистрации.
|Милиция бомбы не нашла - теперь ведет поиски злоумышленника. Фото donbass.ua
«Сейчас осмотр помещения закончен. Опасных предметов не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Запорожская милиция ведет поиски злоумышленника», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.07 по телефону «101» позвонил неизвестный и сообщил, что здание Запорожской ОГА заминировано. На место прибыли руководство ГУМВД, следственно-оперативная группа, специалисты-кинологи и взрывотехники. Около 600 человек были эвакуированы.
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