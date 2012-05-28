Победителем литературной премии «Великий Їжак» стал Валентин Бердт

Первым лауреатом литературной премии для авторов детских книжек «Великий Їжак» стал автор книжки «Мій друг Юрко Циркуль та інші» («Мой друг Юрка Циркуль и другие») Валентин Бердт.

Об этом сообщает литературный интернет-ресурс “ЛітАкцент”.

Имя победителя стало известно в Жовкве (Львовская область).

Писатель, который не смог присутствовать на церемонии, получит почетный диплом и денежное вознаграждение в 10 тыс грн.

В.Бердт (настоящее имя – Валентин Бердута) – украинский писатель, журналист, редактор, издатель. Литературное творчество начинал как поэт. Издал сборник верлибров «Потойбіччя». Стихотворения и рассказы печатались в местной периодике, украинских журналах «Український засів», «Медіа-поліс» и антологии молодой поэзии «Початки» («Смолоскип», 1998). В качестве прозаика дебютировал романом «Останній клієнт». С 2009 года активно работает в детской литературе. Лауреат творческих конкурсов «Часопис», «Часопис-2000», «Коронація слова» (2009).

Среди финалистов премии также были Юрий Бедрик, Василий Голобородько, Михаил Григорив, Сашко Дерманский, Дзвенислава Матияш, Олекса Росич, Марина Павленко и Роман Скиба.

Как сообщал УНИАН, первая украинская негосударственная литературная премия «Великий Їжак» (“Большой Еж”) стартовала в октябре прошлого года.

В состав жюри премии сезона 2011-2012 года вошли писательница Леся Демская (председатель жюри), писательница Таня Щербаченко, писатель Иван Андрусяк, редактор журнала “Малюк” Оксана Кротюк, журналист Оксана Приходько, филолог Татьяна Качак и писательница, президент премии «Великий Їжак» Марианна Кияновская.

17 марта премия «Великий Їжак» была презентована на Международной книжной ярмарке в Лейпциге. На встрече с директором Лейпцигской книжной выставки Оливером Зилле была достигнута договоренность о том, что в следующем году победитель премии поедет на Лейпцигскую ярмарку-2013.

Кроме того, будут подписаны договоры о партнерстве и сотрудничество с несколькими европейскими книжными премиями, в которых есть номинация «Детская литература». Соответственно, украинские детские писатели-финалисты премии смогут принимать участие в международных литературных мероприятиях.

С 28 марта до 20 мая состоялось несколько всеукраинских писательских туров, в рамках которых были проведены встречи авторов детских книг (финалистов премии) с читателями, литературные мастер-классы. Кроме того, в рамках информационной кампании по всей Украине состоялись презентации лучших украинских детских книг.