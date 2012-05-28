ЕС презентует два новых проекта в Крыму

Как сообщили УНИАН в Севастопольской горгосадминистрации, длительность проекта «Привлечение прямых иностранных инвестиций в Севастополь» - с апреля 2012 года по май 2014 года, бюджет - 1,9 млн евро.

Проект ЕС «Диверсификация и поддержка туристического сектора Крыма» направлен на повышение эффективности работы исполнительных органов власти в сфере туризма и смежных отраслях экономики. С целью привлечения туристов и содействия социально-экономическому развития полуострова, в рамках проекта будет создан устойчивый механизм для улучшения качества курортов, а также диверсификации туристических продуктов и качества услуг в Крыму. Длительность проекта - три года (2012-2014 годы).

В презентации в Севастополе примут участие глава Представительства ЕС в Украине Жозе Мануель Пинту Тейшейра, председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, председатель Севастопольского горсовета Юрий Дойников, послы стран-членов ЕС, эксперты проекта.