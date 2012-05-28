В Ровенской области пройдет археологический фестиваль
02:28, 28 мая 2012Общество
695 0
В Ровенской области 2-3 июня пройдет археологический гранд-фестиваль «Русь Пересопницкая».
Как сообщил корреспонденту УНИАН директор культурно-археологического центра «Пересопница», Николай Федоришин, такой культурно-археологический праздник будет проходить впервые в Украине.
В рамках фестиваля запланирован форум археологов, показательные раскопки возле Николаевской церкви, рыцарские поединки, этноконцерт.
Одним из главных мероприятий станет также открытие в этом храме музея-колокольни.
По словам М.Федоришина, «фишкой» гранд-фестиваля станет воспроизведение исторической легенды: свадьба княжича Ярослава Галицкого с княжной Ольгой Суздальской в 1150 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter