В Ровенской области пройдет археологический фестиваль

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор культурно-археологического центра «Пересопница», Николай Федоришин, такой культурно-археологический праздник будет проходить впервые в Украине.

В рамках фестиваля запланирован форум археологов, показательные раскопки возле Николаевской церкви, рыцарские поединки, этноконцерт.

Одним из главных мероприятий станет также открытие в этом храме музея-колокольни.

По словам М.Федоришина, «фишкой» гранд-фестиваля станет воспроизведение исторической легенды: свадьба княжича Ярослава Галицкого с княжной Ольгой Суздальской в 1150 году.