Заявление в милицию можно написать бесконтактно на четырех языках

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил на заседании Информационного совета начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

По его словам, информацию, которую граждане в виде заявлений будут вносить в лайтбоксы, непосредственно будет видеть начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области, а также начальник Львовского городского управления милиции.

При этом у людей будет возможность выбирать язык для написания заявления – украинский, русский, английский или польский. В перспективе может быть и немецкий язык.