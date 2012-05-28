Заявление в милицию можно написать бесконтактно на четырех языках
00:01, 28 мая 2012Общество
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В райотделах милиции Львова ко дню Независимости Украины установят специальные устройства – лайтбоксы, при помощи которых каждый гражданин сможет в электронном варианте бесконтактно сообщить о правонарушении.
Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил на заседании Информационного совета начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.
По его словам, информацию, которую граждане в виде заявлений будут вносить в лайтбоксы, непосредственно будет видеть начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области, а также начальник Львовского городского управления милиции.
При этом у людей будет возможность выбирать язык для написания заявления – украинский, русский, английский или польский. В перспективе может быть и немецкий язык.
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