Во Львове вводят фан-меню

Как сообщил УНИАН генеральный директор «Системы быстрого питания» Марк Зархин, меню заведений общественного питания города переведены на английский, в большинстве заведений также есть переводы на немецкий.

В каждом из заведений питания есть Wi-Fi и возможность расплачиваться банковскими карточками.

«Каждую рабочую смену мы обеспечили по меньшей мере одним работником, который свободно разговаривает по- английски. Посетителям будем раздавать карты города. Кроме того, для персонала, который непосредственно обслуживает клиентов, проведены лекции об истории Львова. К началу чемпионата планируем провести еще учебу, чтобы работники в случае необходимости могли легко сориентировать наших посетителей», - сказал М.Зархин.