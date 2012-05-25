Азаров не против перекрестить «Жуляны» именем Королева
22:10, 25 мая 2012Общество
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Премьер-министр Николай Азаров поддерживает инициативу переименовать аэропорт «Жуляны» (Киев) в аэропорт имени Сергея Королева.
Азаров говорит, что для аэропорта это была бы честь
Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook
"Очень положительно. Я считаю Сергея Павловича Королева, кстати, уроженца Украины, великим ученым, и для нашего аэропорта носить его имя - большая честь", - сказал Н.Азаров.
*** Сергей Королёв (1907 - 1966) - советский ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики. Родился 30 декабря 1906 (12 января 1907) в Житомире.
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