Обед депутата сельсовета прервал удар молнии в плечо
Шаровая молния попала в 43-летнего депутата сельского совета, жителя села Новые Броскивцы Сторожинецкого района Черновицкой области.
Происшествие произошло 24 мая. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Сторожинецкой центральной райбольницы.
Как сообщил местной газете «Молодий буковинець» сельский голова с.Новые Броскивцы Иван Молованюк, пострадавший «в районе развозит почту». «Приехал человек домой и сел обедать, возле розетки от домашнего стационарного телефона. Говорят, что шаровая молния влетела ему в плечо, а вышла где-то в ноге», - рассказал сельский голова.
По словам И.Молованюка, «вчера в нашем селе был сильный ливень, который продолжался буквально час. Многим людям посмывало огороды. Пострадавший – депутат сельского совета. А вчера как раз проходила сессия, и он не явился».
«Об этом случае узнал только сегодня в школе на последнем звонке», - сообщил сельский голова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС Украины в Черновицкой области, состояние пострадавшего тяжелое.