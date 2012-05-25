Обед депутата сельсовета прервал удар молнии в плечо

Происшествие произошло 24 мая. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Сторожинецкой центральной райбольницы.

Как сообщил местной газете «Молодий буковинець» сельский голова с.Новые Броскивцы Иван Молованюк, пострадавший «в районе развозит почту». «Приехал человек домой и сел обедать, возле розетки от домашнего стационарного телефона. Говорят, что шаровая молния влетела ему в плечо, а вышла где-то в ноге», - рассказал сельский голова.

По словам И.Молованюка, «вчера в нашем селе был сильный ливень, который продолжался буквально час. Многим людям посмывало огороды. Пострадавший – депутат сельского совета. А вчера как раз проходила сессия, и он не явился».

«Об этом случае узнал только сегодня в школе на последнем звонке», - сообщил сельский голова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС Украины в Черновицкой области, состояние пострадавшего тяжелое.