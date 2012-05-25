Тигипко заявил, что Украина занимает 5-е место в мире по экспорту IT-услуг

По его словам, сегодня Украина занимает 5-е место в мире по экспорту программного обеспечения.

С.Тигипко также отметил, что принятие Верховной Радой в целом Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно специального режима налогообложения субъектов индустрии программной продукции» в целом положительно скажется на отрасли.

«Украинские ИТ-компании оказываются де-факто неконкурентоспособными на мировом рынке, ведь они платят слишком высокие налоги по сравнению с компаниями Индии, Китая. Сниженные ставки налогов, предложенные в законе, позволят эту ситуацию исправить», - сказал он.