Азаров: Лавру надо вернуть в прежний вид

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после открытия фасада Большой Лаврской колокольни Киево-Печерской лавры, а также по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры.

«А Лаврой мы будем заниматься, будем возвращать ее первозданный вид», - сказал Н.Азаров.

Также он сообщил, что к Дню независимости Украины будут полностью завершены работы по реконструкции Киево-Печерской лавры.