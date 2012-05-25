Азаров: Лавру надо вернуть в прежний вид
00:38, 25 мая 2012Общество
1437 0
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что необходимо вернуть Киево-Печерской лавре ее первозданный вид.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после открытия фасада Большой Лаврской колокольни Киево-Печерской лавры, а также по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры.
«А Лаврой мы будем заниматься, будем возвращать ее первозданный вид», - сказал Н.Азаров.
Также он сообщил, что к Дню независимости Украины будут полностью завершены работы по реконструкции Киево-Печерской лавры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter