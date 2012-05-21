Неизвестные избили героя скандального фильма о Лукьяновском СИЗО

Как сообщает «Украинская правда», об этом шла речь в программе "Знак оклику!" на телеканале ТВi, репортер которого Константин Усов снял сюжет «Тюрьма №1» по результатам специального расследования о быте узников Лукьяновского СИЗО.

По словам М.Подугольникова, несколько дней назад на него напали неизвестные лица, ограбили и жестоко избили.

На вопрос, за что его бьют, нападавшие ответили: "А что вы с Усовым наделали?!"

М.Подугольников также сообщил, что работники спецподразделения милиции "Беркут", которые прибыли на место происшествия, даже не опросили свидетелей, а забрали его в отделение милиции в городе Ирпень, начали бить и предъявлять незаконные требования. По словам мужчины, милиционеры требовали от него отказаться от своего заявления, что он впоследствии и сделал.

М.Подугольников считает, что нападение на него – это месть администрации Лукьяновского СИЗО за проверки и отстранение от должностей после обнародования сюжета.

"Меня предупреждали о том, что после того, как мы с Усовым сняли фильм, нам этого не простят. Звонили из Лукьяновского СИЗО, звонили даже друзья и говорили - будь осторожен, потому что тебя хотят поймать", - сказал М.Подугольников.

Как сообщал УНИАН, в апреле телеканал ТВi показал фильм журналиста К.Усова "Тюрьма №1", в котором показан быт заключенных Лукьяновского СИЗО, нарушение их прав и злоупотребления надзирателей и других служащих учреждения.

М.Подугольников был одним из героев расследования. Он, в частности, рассказывал о том, как, договорившись с администрацией, можно передать заключенным неразрешенные вещи.