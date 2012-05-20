В Одессе появились «пляжные» маршрутки

С целью улучшения качества обслуживания пассажиров городским автотранспортом открыты в качестве эксперимента сезонные маршруты движения «маршрутных такси», сообщили УНИАН в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесской мэрии.

Новые автомаршруты уменьшат пассажиропоток на городских линиях, позволят тысячам отдыхающим и жителям южных и западных жилмасивов областного центра без пересадок добираться к городским пляжам.

Утвержденным графиком работы предусмотрено, что машины на «пляжных маршрутах» № 142а и № 197а, в отличие от остальных городских линий, будут курсировать с 07:00 утра до 18:00 час. Стоимость проезда, независимо от расстояния, такая же, как и на городских маршрутках – от 2.00 до 2.50 грн.

Предусматривается, что автотранспортники будут работать на «пляжных маршрутах» до конца августа.