Государство продаст сахар и говядину

Об этом сообщается в газете «Урядовий кур'єр» (№88 от 19 мая в 2012 г.).

В частности, на аукцион будет выставлено 836,595 тонн сахара начальной стоимостью 4 млн. 075,556 тыс. грн и 40 тонн мяса говядины (1 категории, замороженное в полутушках) начальной стоимостью 1 млн 295,325 тыс. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июня с.г.