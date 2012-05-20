Государство продаст сахар и говядину

05:17, 20 мая 2012
Общество
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Государственное агентство резерва Украины объявило о проведении 11 июня аукциона по реализации сахара и мяса говядины.

Цукор

Об этом сообщается в газете «Урядовий кур'єр» (№88 от 19 мая в 2012 г.).

В частности, на аукцион будет выставлено 836,595 тонн сахара начальной стоимостью 4 млн. 075,556 тыс. грн и 40 тонн мяса говядины (1 категории, замороженное в полутушках) начальной стоимостью 1 млн 295,325 тыс. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июня с.г.

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