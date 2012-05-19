Киевский стадион отдали под парковку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В соответствии с сообщением, раньше НСК «Олимпийский» заключил соглашение с администрацией легкоатлетического комплекса «Атлет» на временное использование территории стадиона для парковки транспорта, задействованного во время матчей Евро-2012.

По данным пресс-службы, чтобы не повредить территорию комплекса, поверхность стадиона и беговые дорожки укроют несколькими слоями защитного материала. После завершения чемпионата стадион вернут в первобытный вид для возобновления его привычной деятельности.

На случай, если территория стадиона будет повреждена, НСК «Олимпийский» обязался полностью возместить ущерб.

Как сообщал УНИАН, в Печерском районе Киева начали демонтаж легкоатлетического стадиона «Атлет» с целью освобождения места для автобусной стоянки к Евро-2012.