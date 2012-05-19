Из Киева во Львов за 5 часов и почти 500 грн: детали проезда в поездах Hyundai

Как сообщается, с 27 мая начнут курсировать две пары поездов между Киевом и Харьковом, а также одна пара между Киевом и Львовом. Продажа билетов на проезд в электропоездах Hyundai начнется в ночь с субботы на воскресенье, 20 мая, в 00:00 сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

На первом этапе поезда сообщение Киев - Харьков и Киев - Львов будут курсировать по следующему графику: отправление из Харькова в 06:50 и в 18:45, прибытие в Киев - 11:30 и 23:15 соответственно. В обратном направлении: из столицы поезда будут отправляться в 06:15 и в 18:15, прибывать в Харьков в 10:45 и в 22:50 соответственно. Время отправления Hyundai из Львова - 07:00, прибытие в Киев - 11:55. Из Киева поезд будет отправляться в 18:20, а прибывать во Львов в 23:15. Остальные поезда во львовском и донецком направлениях планируется назначить в первой половине июня, а не в конце мая.

По понедельникам, вторникам и средам стоимость проезда в поездах Hyundai составит: Киев - Харьков - 422,91 грн в первом классе и 275,66 грн во втором классе; Киев - Львов - 474,89 грн в первом классе и 307,45 грн во втором классе; Киев - Донецк - 564,25 грн в первом классе и 367,75 грн во втором классе. По четвергам и субботам при покупке билетов будет действовать скидка 10%, а стоимость проезда в пятницу и воскресенье повышаться на 10%.

Кроме того, при оформлении билета в направлении туда и обратно предоставляется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

Общее количество мест в поезде - 579, из них первого класса - 168, второго класса - 411 и два места для инвалидов. Сиденья в отделениях для пассажиров первого класса расположены по схеме 2+2, второго класса 3+2 друг за другом. В поезд включен вагон с буфетом и местами второго класса.

Каждый вагон оборудован двумя туалетами, а в первом вагоне размещены туалет, который приспособлен для инвалидов. Вагоны электропоезда оборудованы системой вентиляции и кондиционирования воздуха с функцией: охлаждение воздуха в летний период и обогрева в зимний период.