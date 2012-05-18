Прокуратура: Руслан Щербань не причастен к убийству

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой прокуратуры.

«18.02.2012 на охоте в угодьях «Маякского лесничества» Славянского района Донецкой области убит по неосторожности Дроздов Р. В. По данному факту СО Славянским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК Украины.

Принятыми следственно-оперативными мероприятиями 19.02.2012 установлена ​​личность преступника, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проведены ряд судебных экспертиз, которые подтверждают причастность этого лица к совершенному преступлению.

Досудебное следствие по делу планируется завершить в мае этого года.

«Сопричастность Щербаня Р.Е. к убийству Дроздова, согласно материалам предварительного следствия, не установлена​​», - уточнила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Геннадий Москаль заявлял, что Руслана Щербаня заставили обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко в убийстве отца в обмен на избежание ответственности за преступление.