Милиция второй день ищет 10-летнюю девочку

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Сектора по связям с общественностью Управления МВД Украины в Севастополе, 16 мая не вернулась домой из школы Плаксина Анастасия Валерьевна, на вид 10 лет, рост 125 см, худощавого телосложения, темные волосы, собраны в хвостик. Была одета в белую блузку, черную юбку, розовые колготки. При себе имела розовый ранец, мобильный телефон.

Около 14.00 она вышла из школы №39 (ул. Очаковцев, 25).

Начальник городского управления милиции Александр Гончаров сегодня на брифинге сообщил, что 16 мая в связи с пропажей девочки по тревоге были подняты личный состав Ленинского райотдела милиции, служба по делам несовершеннолетних, милиция общественной безопасности.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса («умышленное убийство»).

По словам А.Гончарова, дело возбуждено по этой статье, потому что в рамках такого уголовного дела больше диапазон для использования оперативно-розыскных возможностей.