В УНА-УНСО говорят, что разгромили подпольный игорный салон, и никого не грабили

Вчера в 20.00 возле станции метро "Святошин" представители организаций УНА-УНСО и "Патриот Украины" разгромили подпольное игорное заведение.

Об этом сообщает сайт УНА-УНСО.

Милиция задержала трех человек. По крайней мере, двум из них завтра суд будет избирать меру пресечения, возбуждено уголовное дело по статье 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, райуправление милиции заявило, что вчера неизвестные ограбили пункт продажи лотерей в Святошинском районе столицы.

«16 мая в 19.40 в дежурную часть Святошинского районного управления столицы поступило сообщение о том, что в помещение одного из обществ, которое имеет лицензию Министерства финансов Украины на распространение государственных лотерейных билетов, ворвались неизвестные лица в масках. В ходе работы следственно-оперативной группы было выяснено, что в помещению общества ворвались неизвестные в масках в количестве 15-20 граждан, начали повреждать мебель и оборудование, а именно терминалы, с помощью которых проводится розыгрыш государственно-денежной мгновенной лотереи. Напоследок нападавшие завладели денежными средствами, которые находились в кассе, и имуществом общества", - отметили в милиции.